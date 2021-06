Delegado-geral vai afastar Aldo Lopes de delegacia Elias Nobre afirmou que delegado que desrespeitou Nominuto não pode continuar na Plantão.

O delegado-geral Elias Nobre informou que vai afastar o delegado Aldo Lopes do trabalho em delegacia. Na manhã deste sábado (11), ele desrespeitou a equipe do Nominuto.com, se negando dar informações e agredindo verbalmente repórter e motorista do portal.



“Lamento o ocorrido e não comungo com esse tipo de atitude. Estamos em uma democracia e a imprensa tem o direito à informação. Não resta dúvida que nós temos afastá-lo da delegacia. O delegado tem a obrigação de trabalhar, pois ele está ganhando para isso, mas, se ele não quer, vamos afastá-lo”, disse.



Elias Nobre informou ainda que esse não é o primeiro problema relacionado à Aldo Lopes, na Delegacia de Polícia da zona Norte. “Semana passada nós tivemos um problema com um flagrante que ele não quis fazer”.



O delegado-geral também pediu ao Nominuto que entre com uma representação contra Aldo Lopes junto a Delegacia Geral da Polícia Civil. “Me solidarizo com vocês da imprensa e garanto que vamos tomar providências”, completou.



O delegado Aldo Lopes, que responde a processo por pedofilia, apresentou momentos de descontrole ao desrespeitar uma equipe do Nominuto.com, na Delegacia de Plantão da zona Norte.



Chamando este veículo de “bosta”, Aldo se negou a fornecer informações e intimidou o repórter e motorista, gritando na frente de várias pessoas, na manhã deste sábado (11).



Sem apresentar um motivo para os xingamentos, apenas vendo o carro da reportagem do Nominuto.com, que aguardava a equipe de plantão para colher informações sobre um homicídio no Vale Dourado, o delegado desceu da viatura já apresentado descontrole.



Questionado sobre o homicídio, Aldo Lopes respondeu aos gritos: “Não vou falar nada, não dou informações a essa bosta. Nem a você, nem aquele viado”.