ABC vence o Potyguar de Currais Novos

Vlademir Alexandre Sandro fez o segundo gol do ABC.

Ainda no primeiro tempo de partida, Gaúcho recebeu o primeiro cartão do jogo depois de forte falta em cima do jogador Elian, aos 13 minutos. Aos 19, foi a vez de Quirino derrubar Sandro em um forte lance. Três minutos mais tarde, mais dois cartões foram assinalados. Nininho e Erandyr foram notificados pelo árbitro depois de se “estranharem” após falta.No entanto, aos 31 minutos, Gabriel conseguiu driblar as faltas a abriu o placar no Estádio alvinegro. O clube de Natal conseguiu segurar o resultado até o segundo tempo. Na etapa complementar, o ABC amplia o marcador. Sandro marca o segundo gol aproveitando o cruzamento de Gabriel . O jogador tocou no canto direito, sem chance para o goleiro Nilson, o atacante do ABC estaria em situação irregular na hora do primeiro passe.Aos 15 minutos de partida, foi a vez do Potyguar marcar. Leandro diminuiu para os visitantes em boa cobrança de falta. O lance foi originado depois da falta marcada em cima de Quirino, cometida pelo capitão Ben-Hur. O resultado se manteve assim até o final da partida.Um dos destaques da partida foi para o jogador Waldir Papel, contratado novamente pelo ABC no início da semana. O jogador entrou no jogo no lugar de Beto. Outra substituição feita pelo técnico Heriberto da Cunha foi a de Ivan, que entrou em campo no lugar de Paulinho Macaíba.Agora, o próximo desafio do ABC é contra o Baraúnas, no Estádio Nogueirão, na quarta-feira (25).