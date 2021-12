Comando da PM vai apurar entrevista de João Grandão ao Nominuto Em nota, comandante da corporação diz que “está tomando providências administrativas rigorosas no sentido de apurar a responsabilidade pela entrevista”.

O comandante geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, coronel Marcondes Rodrigues Pinheiro, emitiu nota de esclarecimento dizendo que vai apurar a responsabilidade da entrevista concedida pelo ex-policial militar João Maria da Costa Peixoto, o João Grandão, ao Nominuto.com.



Na nota, o comandante diz que não foi consultado sobre a “entrevista coletiva marcada pela família” de João Grandão e lembrou que é proibido o porte e o uso de “aparelho de comunicação por parte de apenados”.



Segue a íntegra da nota:



Nota de esclarecimento



Em esclarecimento a matéria jornalística veiculada nesse portal, este Comandante esclarece que não foi consultado sobre a “entrevista coletiva marcada pela família” do apenado João Maria da Costa Peixoto, ora recolhido a este Quartel do Comando Geral. Esclareço que não houve qualquer ordem para a concessão da referida entrevista.



Cabe ressaltar que este comando está tomando providências administrativas rigorosas no sentido de apurar a responsabilidade pela entrevista concedida por telefone pelo mencionado custodiado, tendo em vista a proibição do porte e uso deste tipo de aparelho de comunicação por parte de apenados.



Convém ressaltar que na qualidade de responsável pela custódia, o Comandante da Polícia Militar não pode autorizar o contato do preso com a imprensa, visto que cabe exclusivamente ao juízo criminal do processo esta autorização.



Na certeza de haver dirimido as dúvidas, agradeço antecipadamente a publicação do presente esclarecimento.



Marcondes Rodrigues Pinheiro – Cel PM

Comandante Geral