ABC e América se reforçam visando a série B Alvinegro trouxe o lateral-direito Marcos Aurélio enquanto o alvirrubro contratatou o atacante Vitor Hugo.

Com o foco na disputa da série B do Campeonato Brasileiro, ABC e América anunciam reforços para seus elencos.



O alvinegro contratou o lateral-direito Marcos Aurélio, que este ano disputou o campeonato paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto.



O jogador foi mais um pedido do técnico Heriberto da Cunha. Além do lateral, o ABC já contratou o meia Kel e o atacante Hamilton para as disputas da série B.



Já o América investiu no setor ofensivo e trouxe o atacante Vitor Hugo, que estava no Caxias (RS).