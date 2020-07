ASSU e Santa Cruz com desfalques e retornos para decisão Ambos terão o desfalque de dois jogadores cada. Contudo, Camaleão do Vale tem quatro jogadores retornando e o adversário um. Decisão começa às 17h.

A decisão do primeiro turno do Campeonato Estadual já movimenta a cidade de Assu, distante 207 quilômetros de Natal. Mesmo com as duas equipes teoricamente definidas, ASSU e Santa Cruz tentam manter o mistério.



Jogando em casa e com a vantagem do empate, o ASSU não se deixa levar pelo clima de euforia que contagiou a população da cidade. Para a decisão deste domingo, o Camaleão do Vale não terá o atacante Gerailton e o lateral esquerdo Ribamar. O primeiro suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o segundo expulso na última rodada.



Contudo, nem só de más notícias vive o ASSU. O técnico André Luis contará com o retorno do lateral Thiago, do volante Lano, do meia Leandro Mineiro e do atacante Luciano Paraíba.



O Santa Cruz não terá o lateral-direito Rodrigo Almeida, suspenso, e o zagueiro Geriel, contundido. Por outro lado, o técnico Maurício Rodrigues terá o retorno do lateral Bruno, que cumpriu suspensão na última rodada.



As duas equipes chegam à decisão bem credenciadas pela campanha que tiveram ao longo do primeiro turno tanto que ASSU e Santa Cruz sempre estiveram nas primeiras colocações da tabela.



ASSU Santa Cruz

10 jogos 10 jogos

21 pontos 20 pontos

6 vitórias 6 vitórias

3 empates 2 empates

1 derrota 2 derrotas

18 gols pró 12 gols pró

8 gols contra 7 gols contra



ASSU: Erasmo; Pantera, Pedro e Igor, Thiago, Joacis, Lano, Luciano Mineiro e Hailson; Xole e Luciano Paraíba.

Técnico: André Luís



Santa Cruz: Eridelson; Bruno, Rafael, Ibson e Odair; Fernandes, Joelan, Robson e Kel; Rogério Baiano e Jandir.

Técnico: Maurício Rodrigues