Mudar a regra sim, mas com cuidado para não regredir

O filho pagar por algo que o pai fez, ou o irmão ser penalizado por algum erro cometido pela mãe que já estava respondendo por falhas da irmã ou do avô. Enfim, na Idade Média essa prática era comum. Caso um membro de uma família cometesse algum erro grave, as próximas gerações sofreriam as consequências. Nos dias de hoje, tal prática é considerado um insulto à democracia. Está escrito lá na Constituição: a pena não pode passar da pessoa do apenado. Este princípio nunca foi tão bem interpretado quanto pelos políticos no Brasil. Ou pelo menos pelos seus advogados, sagazes assessores jurídicos que os orientam a encontrar, na própria lei, uma chance de, mesmo impedidos de concorrerem a uma eleição, chegarem ao comando de uma prefeitura ou governo, por meio dos familiares. Lembrando: comando, não ao cargo. Na verdade, em alguns casos, no final das contas dá no mesmo.A eleição de Patu, cidade no interior do Rio Grande do Norte, no último dia 1º de março, é um exemplo claro da capacidade de alguns em encontrar as famosas brechas na legislação e eternizar a família no poder público. O ex-prefeito Ednardo Moura (PSB), o marido, teve seu mandato cassado. Motivo? Contas desaprovadas. Impedido de se candidatar na eleição suplementar e com a difícil missão de se acostumar com a simples vida extrapoder, usa a simpatia da mulher para representá-lo, ganhar e manter-se indiretamente no comando do município. Eles erraram? Pelo menos, juridicamente, não.O juiz eleitoral Fábio Hollanda, relator de vários processos de cassação de mandatos no RN, é claro: "Eu não vejo como, legalmente, se evitar que pessoas ligadas a políticos cassados possam exercer a sua cidadania plena. Do ponto de vista jurídico, existem algumas normas constitucionais, que são as famosas cláusulas pétreas, que dizem que a pena não pode passar da pessoa do apenado", declarou, mas ressaltando que concorda quanto à necessidade de haver uma reflexão sobre as administrações municipais ou estaduais se tornarem negócios de família."Infelizmente é uma tradição política brasileira. Não existe mais uma oligarquia formal, porém, a sucessão de filhos, de netos, de bisnetos nos cargos públicos nacionais é uma tradição, enquanto no mundo moderno é uma exceção". No Rio Grande do Norte esta herança de cargos é uma prática antiga e comum. Mas isso também acontece porque a população permite. "O trabalho que caberia à Justiça Eleitoral é mais ou menos o que foi feito na eleição em Patu. Nós tentamos mostrar ao eleitor a responsabilidade do voto. Eu, por exemplo, fiz questão de mostrar no meu blog para aquela população o que aquele gestor [Ednardo Moura] tinha feito e assim pudesse refletir sobre o ato de votar ou não. Eu acho que o único caminho é esse, o da informação", relatou Hollanda. Ele chama atenção para a função das Câmaras Municipais e do Ministério Público, que "devem fiscalizar" se um marido está mandando na administração da mulher ou vice-versa. "Nós sabemos que muitas vezes esse marido é o secretário, ele é quem manda, é quem demite, ou seja, é o prefeito de fato".Paulo de Tarso Fernandes, ex-deputado e advogadorenomado no estado, diz que a questão não é jurídica. "É puramente política, pois no momento que você abrir a exceção ao princípio de que a pena não pode passar da pessoa do apenado, estará regredindo milhares de anos. Permitirá que o filho responda por algo que a mãe fez, ou o irmão pague por algo que o pai errou. Agora politicamente o que se precisa, em um caso como o de Patu, por exemplo, é que o partido coloque uma candidatura que justifique o menor estado de vicissitude", argumenta e explica que, se Justiça Eleitoral punisse uma familiar por uma falta do outro, "instalaria um estado de tirania". Na prática é exigir o mínimo de ética dos partidos que escolhem seus candidatos. Na hora de pesar as chances de vitória, historicamente a ética tem sido o último ponto a ser discutido."No caso de Patu, na minha opinião, foi a razão da eleição. O prefeito não foi cassado por prática irregular na campanha. Ele não comprou o voto, não cometeu corrupção. Lá ele teve as contas desaprovadas de uma gestão de anos anteriores - o que é uma falta grave, é claro. Mas é uma questão extremamente pessoal. Não pode condenar a família por isso.”Em 2004, o Rio Grande do Norte foi o segundo estado do país em cassações de prefeitos e o primeiro em realização de eleições suplementares. Ao todo foram sete. E de lá para cá esse rodízio de familiares nas prefeituras do estado tem sido comum.De acordo com Fábio Hollanda, nas eleições de 2008, muitos candidatos derrotados tentaram "de forma extremamente infrutífera" diante da Justiça Eleitoral, "que está mais preparada", tomar como base as cassações de 2004 e praticar um "denuncismo barato", na tentativa de derrubar o adversário do posto. "Mas não é assim tão fácil e é isso que eles têm que entender. A denúncia tem que está fundamentada. É o que nós chamamos de prova cabal", alerta o juiz.