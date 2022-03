Caso Maisla: Suspeito tem 54 anos e havia sido expulso da igreja

Reprodução/Abelardo Nunes Osvaldo é considerado o principal suspeito pela morte de Maisla.

Osvaldo passou a ser o principal suspeito depois que foi detido próximo ao local onde a menina desapareceu, na noite da terça-feira (12). Ele chegou a ser interrogado na delegacia e liberado logo em seguida. Depois disso, Osvaldo desapareceu e não foi mais visto em sua casa.Ele levantou suspeita porque no ano de 2006 foi afastado da igreja por um pastor pelo fato de está se envolvendo com crianças. O atual pastor da igreja Adventista do 7º Dia, José Fernando, informou que mesmo afastado, Osvaldo continuou freqüentando o local e mantinha contanto com alguns fiéis.Na manhã da quarta-feira (13), quando as primeiras partes do corpo de Maisla Mariana foram encontradas em um terreno baldio na rua Dona Izabel de Brito Lima, em Igapó, a população se dirigiu até a residência de Osvaldo, na tentativa de linchá-lo, mas, sua casa estava abandonada.A expectativa agora é que a polícia solicite ainda nesta quinta-feira (14) o mandado de prisão temporária contra Osvaldo Pereira de Aguiar. Quem tiver alguma informação do paradeiro dele pode ligar para a Delegacia da Criança e do Adolescente, nos telefonesou para a Delegacia de Homicídios ().As informações também podem ser repassadas pelo Disk Denuncia da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, no telefone. A polícia assegura que a identidade e o sigilo da informação será preservada.