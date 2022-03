Estudante de 11 anos está desaparecida há quase 24h

Fotos: Abelardo Nunes

Confira entrevista com Ângela Maria, tia de Maisla Mariana

“Por volta do meio-dia a minha irmã pediu para a Maisla ir até a banca onde o pai dela trabalha para entregar uma encomenda. Cerca de 40 minutos depois, notando que a menina não tinha retornado, a minha irmã foi procurar por ela. E desde então a última notícia que se tem é que a Maisla foi vista carregando a bicicleta dela porque a corrente tinha caído”, falou a dona-de-casa Ângela Maria Mariana da Silva, tia de Maisla. A família mora na rua Aluízio Alves, em Jardim Lola.A família procurou a polícia e desde a tarde desta terça algumas diligências vêm feitas. “Os policiais procuraram por ela, mas acho que precisa ser feito algo maior. Peço às autoridades, aos políticos, à polícia que ajude a minha família. Estamos todos muito nervosos até mesmo porque estamos acompanhando o que aconteceu com essa outra a Maria Luíza, em Jardim América”, disse Ângela Maria.A tia de Maisla Mariana ressaltou que a estudante não teria motivos para fugir de casa. “Ela é uma menina excelente. Tem apenas 11 anos, é evangélica e nunca sequer falou em namorado. Ela não fugiu, está com alguém. Temos até alguns suspeitos, mas não podemos falar porque não podemos provar nada”, concluiu.A polícia deve fazer novas diligências durante esta quarta-feira (13) para tentar localizar a estudante. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Maisla Mariana dos Santos pode ligar para o plantão 190 da Polícia Militar.