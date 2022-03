Ana Tânia vai se encontrar com Temporão nesta terça-feira Secretária municipal de Saúde encontrará com o ministro José Gomes Temporão, em Brasília. Na pauta, verba para as UPAs e um hospital municipal.

A secretária municipal de Saúde, Ana Tânia Sampaio, se reúne na tarde desta terça-feira (12), em Brasília, com o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. Durante a audiência será discutida a liberação de verbas para a construção de quatro Unidades de Pronto-atendimento (UPAs) e um hospital municipal.



No início da gestão, a prefeita Micarla de Sousa prometeu entregar quatro UPAs até o final do primeiro semestre. Até agora, a construção das unidades não foi iniciada e, nesta terça-feira, a secretária de Saúde segue a Brasília para tratar da liberação da verba junto ao ministro. Cada UPA custa em torno de R$ 2 milhões.



Além de tentar apressar o início do projeto, Ana Tânia deverá explanar sobre as dificuldades na contratação de profissionais e cobrar uma política nacional de recursos humanos, que hoje é apontado pela gestão como o grande problema.



Desde janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu o processo seletivo para os médicos, com 120 vagas. De acordo com a assessoria do órgão, 80 pessoas foram contratadas, mas 30 desistiram.



Leitos



Esta semana o Hospital Walfredo Gurgel informou que não pretende mais atender a pacientes sem encaminhamento. Segundo o diretor da unidade, José Renato Machado, a superlotação do hospital é resultado da falta de gerenciamento de vagas na rede municipal de saúde.



“Não existe regulação por parte dos municípios. Aqui deveríamos atender somente casos graves”, disse apontado para demanda de casos de baixa e média complexidade, que são responsabilidade do município.



Conforme as informações da assessoria da SMS, a secretária irá conversar com o Temporão sobre a liberação dos R$ 14 milhões, já assegurados pela União, para a construção de um hospital municipal. A unidade deve amenizar os problemas hoje enfrentados pelo Walfredo.



O projeto do hospital municipal deverá ser concluído em outubro e, até o final deste ano, a SMS deverá abrir licitação para o início das obras.