Faltam medicamentos também na unidade Monte Líbano

Fotos: Artur Dantas

O profissional detalhou a situação de funcionamento do prédio que segue desfalcada para atendimento aos pacientes. Das três equipes criadas para atendimento no Plano de Saúde da Família (PSF), apenas uma está completa. Cada equipe é formada por 11 pessoas: um médico, um dentista, um assistente de consultório dentário (ACD), dois auxiliares de enfermagem e cinco agentes de saúde.Atualmente, estão faltando dois médicos para atender a demanda do Monte Líbano. Para solucionar a questão, outra médica foi destaca no início dessa semana. “Apesar de ter completado o quadro, ela não se encaixa nos modos de trabalho do PSF. As consultas não sendo marcadas, mas com atendimento aberto”, explicou a funcionária. Ela disse que o modo de trabalho desvirtua o modo como o programa vinha sendo feito, que era de acompanhamento do paciente.Outro apontamento feito foi de falta de medicamentos variados. Ela explicou que somente na quarta-feira (29), trinta receitas de outros postos chegaram até a Unidade. Nesta quinta-feira (30), mais 16. “Os medicamentos que são para atender às pessoas da região estão acabando, de forma que temos que encaminhar as pessoas para outros lugares”, disse.O problema acabou gerando um outro. Os postos de saúde acabam trabalhando em ciclos, já que a interdição do Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) no início do mês dificultou o abastecimento. Os pedidos de medicamentos são feitos por demanda.Ainda no Monte Líbano, falta especialista em análises clínicas. Na unidade não estão sendo feitos hemogramas, tampouco exames de fezes e urina. A equipe do Nominuto.com tentou contato com a direção da Unidade, mas o posto está sem diretor.Na parte de fora do prédio, os problemas continuam. Móveis quebrados estão encostados, o que significa um perigo por causa da relação entre período chuvoso e dengue. “Não podemos jogar os móveis fora porque eles são tombados, então eles ficam jogados, acumulando água das chuvas e podendo ser um foco da dengue”, concluiu.