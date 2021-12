Henrique destaca empenho da bancada federal em ajudar vítimas das chuvas

Vlademir Alexandre Lider do PMDB acompanhou o colega de partido durante visita ao Vale do Açu.

De acordo com Henrique Eduardo, o projeto de construção de uma nova barragem na região, que será chamada de Oiticica foi uma luta da bancada federal. “Nós estivemos lá no Ministério da Integração Nacional pedindo que o plano de construção fosse visto com mais urgência”, informou.O deputado destacou após sobrevoar as áreas alagadas que foi possível visualizar os prejuízos causados pelas enchentes. “Podemos ver a perca de muita produção e de casas. A chuva é uma benção e não pode se tornar um drama para o povo do Rio Grande do Norte. Por isso, a importância desse projeto anunciado pelo ministro”,Geddel Vieira lima afirmou durante a vista realizada nesta quarta-feira (6) à Assu, que o Ministério da Integração Nacional dará início as obras da barragem de Oiticica, tão logo ela passe pelo processo de licitação. Além disso, o ministro informou que o rio Assu também deverá passar por uma reestruturação, impedindo o assoreamento.Segundo Henrique Eduardo, a idéia é criar um sistema de comportas para dá vazão as águas do rio, o que evitará os alagamentos de algumas áreas da cidade de Assu, principalmente, onde hoje são cultivados o plantio de milho e feijão.As obras do rio Assu deverão ter início em breve, já a barragem de Oiticica demorará um pouco mais. Isso porque, apesar do projeto está pronto, ainda passará por licitação no Ministério da Integração Nacional.