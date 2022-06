João Ananias: “não houve calote nas obras de ginásio Nélio Dias” Secretário Municipal de Esportes alega que houve mal entendido e que ginásio da zona Norte estava fechado por precaução.

O secretário municipal de Esportes informou ao Nominuto.com que o motivo para o ginásio Nélio Dias, na zona Norte de Natal, está fechado era a "precaução". João Ananias explicou que a secretaria aguarda um laudo da Secretaria Municipal de Obras e Viação para então liberar o acesso ao local.



“Não houve calote. Pelo contrário, os valores já estão depositados na Caixa Econômica Federal. O problema é que o banco só libera o dinheiro para a construtora depois que tiver acesso ao laudo e constatar que tudo está de acordo com o projeto de construção”, frisou.



De acordo com João Ananias, a vistoria foi realizada na última quarta-feira (20). Contudo, a análise está sendo posta no papel. Com isso, a Secretaria de Esporte ainda não recebeu o documento e estava impedindo a entrada de pessoas ao ginásio por questão de segurança.



“Como a construtora ainda está no local fazendo os últimos retoques, nós não queríamos liberar a entrada sem saber como estava a segurança do local. Agora, no entanto, nós já conversamos com a A. Gaspar e eles liberaram o acesso. O pessoal do SESI inclusive está lá hoje a tarde”, ressaltou o secretário.



Na manhã desta sexta-feira (22), o Nominuto.com havia denunciado que uma equipe do SESI teria sido barrada no local, nesta quinta-feira (21), ao tentar preparar o ginásio para um evento.



O ginásio Nélio Dias só foi utilizado para eventos apenas uma vez, na inauguração, com um show de uma banda de forró. A Prefeitura anunciou investimento de R$ 28,5 milhões em uma área de 30 mil metros quadrados.