Justiça Federal identifica discriminação em edital do Ministério da Aeronáutica O Juiz Magnus Delgado, da 1ª Vara Federal, considerou que a exigência do edital, de que os candidatos sejam solteiros “viola o princípio constitucional da igualdade”.

Decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Norte identificou atitude discriminatória no edital do Ministério da Aeronáutica para os Exames de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento e ao Curso de Formação de Sargentos. O Juiz Federal Magnus Delgado, da 1ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, considerou que a exigência, estabelecida no edital, de que os candidatos sejam solteiros “viola o princípio constitucional da igualdade”.





“Esta exigência – solteirice – viola o princípio constitucional da igualdade e espanca qualquer tipo de razoabilidade, restringindo assim, de forma inconteste, o universo daqueles que pretendem ingressar nas valorosas fileiras da armada aeronáutica nacional”, escreveu o Juiz.



Na decisão, ele foi ainda mais além: “Penso inclusive que a condição de casado (no sentido amplo da palavra) deve ser ainda mais prestigiada em relação a todo aquele que pretende ingressar nas forças armadas, porquanto somente a força de uma sólida união familiar pode amenizar as agruras e dificuldades da vida militar e dar forças para que todo soldado possa cumprir a contento com sua árdua missão.



A família é uma das instituições mais valorizadas pela própria caserna, ao lado da honra e do amor à pátria, pelo que chega a ser lamentável constatar que exigências desta natureza, que ao invés de ajudar somente prejudicam a formação militar, ainda estejam presentes em editais como os referidos na presente Ação Civil Pública”, escreveu o Juiz Magnus Delgado.





O magistrado determinou que no prazo de 15 dias, a contar da intimação, o Ministério da Aeronáutica reabra o prazo de inscrição (que já haviam sido encerradas) para os dois processos de seleção alvos do questionamento na Justiça.