Ronaldo e Felipe na mira do STJD Procuradoria pede imagens do puxão de cabelo do atacante e goleiro terá que prestar esclarecimentos.



Um dos assuntos mais comentados nessa semana foi o puxão de cabelo que Ronaldo, do Corinthians, deu em Fahel, do Botafogo, quando teve a sua camisa puxada, no jogo realizado no último domingo, dia 17 de maio, no Engenhão. O árbitro nada marcou, porém, a atitude do Fenômeno será analisada pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O goleiro Felipe também está na mira do tribunal.



“Pedimos as imagens do jogo e na próxima quinta-feira vou receber e analisar para ver se houve infração. Nunca tinha visto puxão de cabelo no futebol, agora só falta arranhão”, disse o Procurador-geral, Paulo Schmitt ao site Justicadesportiva.com.br



Em relação ao goleiro do Timão, o procurador revelou que Felipe terá que prestar esclarecimentos sobre suas declarações ao criticar a decisão da Quarta Comissão do STJD, que puniu o atacante Dentinho por três jogos.



“O jogador terá de justificar o que falou à imprensa. Depois disso decidimos se ele teve a intenção de ofender o tribunal”, finalizou Schmitt.



O Corinthians entrou com o recurso da decisão do Dentinho com efeito suspensivo, a fim de escalar o jogador contra o Fluminense nesta quarta, dia 20, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. A expectativa é de que o presidente do STJD, Rubens Approbato, dê o seu parecer ainda nesta terça.