Marinho ratifica acusação contra Falcão e diz ter sido ameaçado

Confira abaixo a entrevista com Emanoel Marinho, árbitro, concedida ao portal Nominuto.com (parte 1)

Confira abaixo a entrevista com Emanoel Marinho, árbitro, concedida ao portal Nominuto.com (parte 2)

Confira abaixo o diálogo por telefone entre o árbitro Emanoel Marinho e o presidente da CEAF Armando Falcão

O denunciante também apresentou aos promotores a gravação, feita por celular, da conversa que teve com o diretor dos árbitros. Ele confirma que Falcão tentou lhe arrancar dinheiro, dando a entender que esse tipo de favorecimentos acontece e que tem cinco pessoas realmente de sua confiança na FNF, colocando-o na lista ao lado de Paulo Jorge Brandão, Eduardo Lincoln Neves, Ítalo Medeiros e Bruno Viana. Marinho, no entanto, deixou claro que nada existe de concreto contra esses profissionais citados.A reportagem do portalouviu todos os envolvidos no caso nesta terça-feira (28) e apresenta as versões de cada um.O primeiro a falar sobre o caso foi o presidente José Vanildo da Silva, que deu a entrevista, por telefone, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.Vanildo disse que foi procurado por Waldir Medeiros, presidente do Sindicado dos árbitros que, junto com Emanoel Marinho, apresentaram a gravação. Entendendo a gravidade da denúncia, além de afastar Francisco Armando Falcão, o dirigente maior de futebol do RN convocou a comissão de promotores para cuidar do caso, nomeando Charles Eliont para a vaga.Francisco Armando Falcão Leal, afastado do cargo, disse que tudo não passa de uma “orquestração” e que Emanoel Marinho teria sido utilizado pelo presidente do Sindicato, Waldir Medeiros, que gostaria de ver destituída toda a comissão.Quanto à denúncia de suborno e favorecimento nas escalas, o ex-diretor disse que os árbitros, amigos seus, resolveram se cotizar para comprar um óculos de grau novo para ele, já que ele havia quebrado o que tinha.Disse ainda que foi assim que Emanoel Marinho entrou na história. Ele também havia concordado em fazer parte da “vaquinha”. “Eu me recusei ao dar o núnero da minha conta porque ficou acertado que todos levariam o dinheiro para a federação”, esclareceu na oportunidade.Depois de falar Francisco Armando Falcão, a reportagem ouviu o promotou Luís Eduardo Marinho, antes e depois da reunião à tarde com o denunciante.Depois do encontro, o promotor reconheceu a gravidade da acusação, citando também a suposta ameaça à família do árbitro, a consistência da gravação, deixando claro, no entanto, que existe margem para defesa do acusado Armando Falcão. Agora será iniciado um processo de investigação.O promotor informou que o primeiro a ser ouvido será o presidente da FNF, José Vanildo, já que a comissão é formada por cargos de confiança dele. Depois acontecerão várias acareações entre acusado e acusador. Luís Eduardo falou também da hipótese provável da necessidade de afastamento de toda comissão até que tudo seja esclarecido.Quem também falou à reportagem dofoi o presidente do Sindicato dos Árbitros do Rio Grande do Norte, Waldir Medeiros, que está sendo acusado de “orquestrar” o plano para derrubar a comissão.“O que eu posso dizer é que fiz, nesse caso, o papel, único, de presidente da entidade que tinha a obrigação de acompanhar meu associado. O caso era gravíssimo, e eu não poderia me omitir”, colocou.Por fim, falou o denunciante, o árbitro Emanoel Eduardo Marinho, sobrinho do eterno craque Marinho Chagas.Marinho foi muito claro, reafirmou a acusação, falou da forte impressão que causou a gravação, confirmando que realmente Armando Falcão tentar lhe “cobrar” pela escalação."Concordei em pagar os R$ 100 que ele pediu, solicitei dele o número da conta, aí ele se negou e disse que eu deveria entregar o dinheiro na Federação. Encerrou me pedindo muito sigilo. E se era uma cota entre amigos para que tanto segredo", questiona Emanoel Marinho.O árbitro, que atuou apenas quatro vezes no Estadual, desafia a todos a fazer uma análise da quantidade de vezes que pessoas do quadro trabalharam.Ele falou ainda de uma suposta ameaça de morte à sua família assunto que os promotores consideram de extrema gravidade.“Eu estava no banho, e minha esposa atendeu o telefone, sem identificação, dizendo que se a gravação fosse colocada no ar alguém da família sofreria sérias conseqüências, coloquei isso para os promotores e eles me aconselharam ir à Ouvidoria de Polícia Civil (Armando Falcão é policial civil) e foi que fiz”, disse.Segundo ainda Marinho, sua única intenção é esclarecer tudo e tentar acabar com atos de corrupção, para que os bons profissionais possam trabalhar ser ter que se submeter a pressões e cobranças.Veja mais sobre o assunto no blog No ataque , de Edmo Sinedino