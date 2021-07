Morre ex-embaixador Fernando Abott Galvão Enterro será às 17h no cemitério Morada da Paz, em Emaus.

Está sendo velado neste momento, no Centro de Velório Morada da Paz, rua São José, Lagoa Seca, o corpo de Fernando Abott Galvão, natalense que foi embaixador do Brasil em diversos países.



Abott morreu aos 86 anos, nesta quarta-feira (15), às 15h, de infarto fulminante. Ele sofreu parada cardíaca no Hospital do Coração, quando fazia exame de rotina.



Fernando Abott Galvão deixa três filhos, Marcos Abott Galvão, Dora Abott Galvão e Luís Aboot Galvão, todos diplomatas. O enterro será às 17h no Cemitério Morada da Paz, em Emaús.