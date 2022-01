TRF de Recife aprova reinclusão da Urbana no Refis Em abril do ano passado, a Receita Federal do Brasil excluiu a Urbana do Refis, em razão da ausência de pagamento de uma dívida na ordem de R$ 5 milhões.

O Tribunal Regional Federal (TRF), da 5ª Região, em Recife, determinou hoje a reinclusão da Companhia de Serviços Urbanos de Natal (Urbana), no Programa de Recuperação Fiscal (Refis), do Governo Federal.



"Urbana agora poderá pagar uma dívida de R$ 50 milhões de forma parcelada e não em uma única parcela, como fora exigido anteriormente pela Receita Federal do Brasil", informou o procurador-geral do município do Natal (PGM), Bruno Macedo.



Em 2005, a Urbana havia aderido ao Refis, reconhecendo uma dívida na ordem de R$ 50 milhões. Em abril do ano passado, a Receita Federal do Brasil excluiu a Urbana do Refis, em razão da ausência de pagamento de uma nova dívida na ordem de R$ 5 milhões, decorrente de contribuições previdenciárias não pagas no período de abril de 1999 a julho de 2005.



Na última terça-feira (5), o procurador Bruno Macedo ajuizou uma medida cautelar, requerendo que a dívida de R$ 5 milhões fosse incluída no débito já parcelado no Refis. O pedido de liminar foi acatado pelo Desembargador Federal Lázaro Guimarães, do TRF da 5ª Região.