Embarcação vira e deixa um morto em Mossoró Corpo foi encontrado há poucos instantes em um sítio próximo a Governador Dix-sept Rosado.

Uma canoa virou com dez pessoas que atravessavam o rio Apodi-Mossoró, em Governador Dix-sept Rosado, na manhã dessa quarta-feira (20). A embarcação colidiu com a estrutura de ferro de uma ponte submersa e afundou.



O corpo de um dos passageiros do barco, Roberto Calixto da Silva, foi encontrado há poucos instantes pelo Corpo de Bombeiros Mossoró.



Uma equipe formada por quatro bombeiros resgatou o corpo desaparecido. As buscas começaram na tarde de ontem e somente por volta das 11h30 desta quinta-feira (21), o corpo de Roberto foi encontrado no sítio Pedrinhas, a três quilômetros de Governador Dix-sept Rosado.



