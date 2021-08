Henrique também usou passagens da Câmara para viagens internacionais

Vlademir Alexandre Henrique Alves também usou passagens da Câmara de forma irregular

De acordo com o levantamento já realizado a pedido da Mesa Diretora da Casa, de dois anos para cá, a cota foi utilizada por 11 líderes da Câmara em 82 viagens internacionais.Entre os oito líderes que usaram o benefício para levar parentes ao exterior aparece o peemedebista Henrique Alves (PMDB).O deputado Fábio Faria (PMN) foi o primeiro a ganhar destaque na imprensa nacional por causa do uso de passagens da Câmara, em atividades que não estão relacionadas diretamente ao mandato parlamentar.Na última quarta-feira (15) ele devolveu à Casa o valor de R$ 2.405 referentes a sete bilhetes aéreos emitidos em nome da sua ex-namorada , a apresentadora de TV Adriane Galisteu. As viagens foram feitas para o Rio de Janeiro e São Paulo.Fábio também devolveu a quantia de R$ 21.343,60 referente ao pagamento de passagens áreas para atores globais, que participaram do carnatal.Após o caso vir à tona, a Mesa Diretora da Casa voltou os olhos para a questão.