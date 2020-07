Vereadores recebem contratos da Saúde

Fotos: Elpídio Júnior

O próximo passo do grupo de trabalho que a Câmara Municipal criou para apurar a crise na Saúde em Natal é analisar o conteúdo dos contratos e fazer reuniões com as entidades envolvidas: o Ministério Público, os representantes das cooperativas médicas, as secretarias estadual e municipal de saúde e os conselhos de saúde do Estado e do Município.De acordo com Ney Jr., o objetivo dos encontros é saber qual o posicionamento de cada entidade em relação aos contratos. Assim, em conjunto com a comissão de Saúde da CMN, será produzido um relatório com parecer técnico contendo sugestões de ações à Prefeitura, tendo como objetivo a solução da crise que atinge a saúde em Natal.“Esse é o pleno exercício da atividade legislativa: fiscalizar. A meta de todos os envolvidos é fazer a saúde voltar a funcionar”, destacou o vereador do DEM.Ainda hoje, a comissão de Saúde da CMN participa da reunião que ocorrerá entre a governadora Wilma de Faria e a prefeita Micarla de Sousa com o Conselho Nacional de Saúde, às 17 horas, na Governadoria. Além disso, os parlamentares vão fazer visitas aos postos municipais de Saúde para verificar se os serviços discriminados nos contratos estão sendo cumpridos.