“Preciso de, pelo menos, oito jogadores”, afirma técnico do ABC Heriberto da Cunha avisa que está com um grupo “enxuto” e espera reforços por parte da diretoria.

O técnico do ABC, Heriberto da Cunha, tem se mostrado satisfeito com a evolução no trabalho com atual elenco que está à sua disposição. Contudo, ele comentou que está com um grupo “enxuto” de atletas e frisou a necessidade em contratar atletas para reforçar o plantel. “Preciso de, pelo menos, oito jogadores”, afirmou.



Questionado em que setores do campo necessita de reforços, Heriberto disse que precisa de zagueiro, lateral, dois meias e dois atacantes. “Vamos trabalhar e conversar junto com a diretoria para viabilizar os nomes que possam ser trazidos”, declarou.



Com relação a estréia do jogador Beto, o técnico do ABC fez elogios ao aspecto “tático” do atleta. Quanto ao desempenho técnico, Heriberto ressaltou que “ele estava parado desde novembro e isso cria certa dificuldade”.



Falando do desempenho do ABC no Estadual, Heriberto da Cunha disse que "não quer depender dos demais". "Estamos em um campeonato rápido e outro tropeço dificulta o trabalho", disse.



O técnico do ABC destacou a qualidade do adversário da quarta-feira (11). "O ASSU foi campeão do primeiro turno, tem um bom time e vem empolgado para nos enfrentar", comentou.



Dúvidas

Após o "rachão" desta terça-feira (10), o treinador alvinegro tem duas dúvidas para o jogo contra o ASSU. Marcos Paraná foi poupado enquanto Rodriguinho sentiu a coxa após uma dividida com Ben-Hur.



Camaleão do Vale desfalcado

Adversário do ABC na quarta-feira (11), o ASSU terá dois desfalques para o jogo. O zagueiro Pantera e o meia Leandro Mineiro não enfrentam o alvinegro, no estádio Edgarzão.



O primeiro cumpre suspensão pela expulsão contra o Santa Cruz enquanto o segundo, que é artilheiro com seis gols, sentiu contusão e está no departamento médico.

Com isso, o técnico André Luiz pode escalar o zagueiro Demir e o meio-campo Luiz Carlos para ocupar o lugar dos desfalques.