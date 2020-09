"Força Shampoo" mostra seus campeões A competição de surf em prol do árbitro Josenildo Shampoo reuniu cerca de 80 competidores em Miami (Areia Preta) no último fim de semana.

O final de semana foi de surf solidário na Praia de Miami (Areia Preta), com um campeonato em prol do árbitro Josenildo "Shampoo" - evento que na hora foi apelidado de "Força Shampoo" e que contou com cerca de 80 inscritos nas categorias Junior (Sub-18), Open (Aberto), Master (acima de 30 anos) e Grand Master (acima de 40 anos) - teve até quem fez questão de se inscrever mesmo sem ter condições de chegar a Areia Preta ou mesmo sem poder ficar o dia todo.



Eis os campeões. Na categoria Junior (Sub-18), o campeão foi Jônathas Correia, sendo vice Everton Pinto, e, em terceiro, Bruno Bussolo. Na Open (Aberto) deu Luiz André, seguido por Jônathas Correia e Paulo Henrique; na Master, o título ficou com Raniere Adriano, sendo vice João Hermógenes e, em terceiro, ficou Baby Dantas. E na Grand Master, o campeão foi Rubens Barros, seguido por Heman e Ronald Wheber.