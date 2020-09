ABC se reapresenta e visa jogo contra ASSU Delegação que vai enfrentar o Camaleão do Vale só será definida após o treinamento da terça-feira (10) à tarde.

O ABC retomou os treinos após o empate contra o América no domingo (8). Nesta segunda-feira (9), os jogadores que não participaram do clássico-rei realizaram trabalho com bola, no Frasqueirão.



Já os que participaram da partida contra o América realizaram um trabalho regenerativo no clube. Na terça-feira (10) pela manhã, os jogadores terão folga e à tarde acontece a definição do grupo que viaja para Assu onde o alvinegro enfrenta o Camaleão do Vale em jogo válido pela segunda rodada do hexagonal final do campeonato.



Na quarta-feira (11), a delegação alvinegra embarca para rumo ao Vale do Açu onde enfrenta o ASSU, no estádio Edgarzão, às 20h30.