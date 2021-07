Natal é divulgada em números e imagens através de anuário

Fotos: Marília Rocha Kalazans explicou os programas de organização urbana

O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Kalazans Bezerra, ressaltou a importância do balanço municipal do município, através das imagens e números. “Estamos lançando um manual da cidade com informações importantes para o desenvolvimento do espaço urbano da cidade”, destaca.Além do anuário, a Semurb lançou o “Natal Vista do Céu” que traz uma análise da estrutura urbana do município através de imagens gerais fotografadas do céu.O crescimento da cidade de Natal tem levado ao crescimento desordenado de ruas, causando problemas de nomenclatura e numeração. Para controlar a situação, a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, Kalazans Bezerra, criou o programa “Endereço da Gente”, que irá identificar as ruas e nomea-las de acordo com designação correta.“Vamos organizar as ruas com a nominação correta com participação da população dos bairros onde os nomes e números estão em duplicidade ou errados”, explica Kalazans.