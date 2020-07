Patu: Iberê aposta em vitória consagradora de Evilásia O vice-governador esteve na cidade para participar do último comício na sexta-feira (27).

O vice-governador Iberê Ferreira (PSB) aposta numa vitória de Evilásia Gildênia (PSB) na eleição suplementar de Patu ainda maior que a do marido dela, Ednardo Moura (PSB), que venceu João Crochéu no pleito de 2008.



Ednardo Moura teve o registro cassado por problemas junto ao Tribunal de Contas da União. Como ele obteve uma votação 50% maior que a do adversário (foram 3.689 contra 3.251 votos), o pleito foi anulado pela Justiça Eleitoral no final do ano passado.



“A expectativa é a melhor possível. Evilásia terá uma vitória consagradora”, aposta Iberê Ferreira, que esteve na cidade, distante 314 Km de Natal, na sexta-feira (27), quando participou do último comício da candidata.



Desde o dia 02 de fevereiro Patu está em “clima” de campanha. Contra Evilásia Gildênia concorre o presidente da Câmara Municipal e atual prefeito em exercício, Alexandrino Suassuna (Xanxan - PMDB).



A candidata pessebista reuniu na coligação “Justiça e Paz” PSB, DEM, PT, PV, PR e conseguiu atrair à cidade, além do vice-governador, o deputado federal João Maia (PR) e os deputados estaduais Fernando Mineiro (PT) e Gilson Moura (PV).



“União e Trabalho”, de Xanxan, conta com o aoio do PMDB, PC do B, PDT, PP, PMN, PPS e trouxe a Patu os deputados estaduais Nelter Queiroz (PMDB) e José Dias (PMDB). O Nominuto.com não conseguiu contactá-los até o momento.