Prefeitura investe quase R$ 1 mi na reforma de escolas Serão investidos R$ 912.193,48; o resultado do processo licitatório foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (14).

Até o fim do ano, as 70 escolas da rede municipal de ensino terão verba garantida para reparos emergenciais. Serão investidos R$ 912.193,48.



O resultado do processo licitatório foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (14).



Ao todo, quatro construtoras (L& S Construções Ltda, Bonacci Engenharia e Comércio Ltda, Apoio Comércio e Serviços Ltda e Construtora Cageo Ltda) ficarão responsáveis por cobrar as escolas nas quatro zonas de Natal.



Segundo o chefe do Departamento de Emergência e Arquitetura da Secretaria de Educação de Natal (SME), Alexandro Vasconcelos de Chagas, a verba servirá para atender a demanda de urgência das escolas.



“O dinheiro garantirá a recuperação das instalações físicas. Os reparos são diversos. Vão desde o retelhamento até revestimento de banheiro e pinturas”, diz.



Ele acrescenta que, caso a verba não seja totalmente utilizada até o fim do ano, o contrato com as empresas poderá ser prorrogado por até seis meses.



O chefe do Departamento de Emergência e Arquitetura da SME explica que uma equipe faz bimestralmente vistoria nas escolas da rede.



“Nessa vistoria é feito um levantamento das reais condições das escolas. Depois disso, encaminhamos um relatório para empresa providenciar os reparos, caso seja necessários”