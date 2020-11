Não há razão para não ser otimista, diz Lula Presidente disse ainda que o Brasil e a China são hoje as nações com maior potencial para atrair investimentos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (16) que não existe razão para não ser otimista com o Brasil. Segundo o presidente, o governo trabalhará ainda mais para minimizar os efeitos da crise, inclusive, para a recuperação da indústria automobilística.



“Vamos trabalhar mais do que vínhamos trabalhando, vamos viajar mais do que vínhamos viajando e vamos tentar ser mais criativo do que vínhamos sendo”, afirmou em entrevista, após discursar em um seminário para investidores estrangeiros em Nova Iorque. “É por isso que estamos adotando medidas para recuperar a indústria automobilística”, falou.



Lula disse ainda que o Brasil e a China são hoje as nações com maior potencial para atrair investimentos.



O presidente também afirmou que vai continuar insistindo para que os Estados Unidos tirem as barreiras impostas ao etanol brasileiro. Após encontro com Lula, em Washington, o presidente norte-americano Barack Obama disse que a questão do etanol não pode ser alterada de um dia para o outro. “Se todo mundo desistisse no primeiro não, ninguém casava. No jogo econômico é a mesma coisa”, disse.