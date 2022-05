Assembleia Legislativa homenageia ex-deputado Leônidas Ferreira Ele faleceu no último dia 3 de abril. Além de parlamentar assumiu cargos no Governo do Rio Grande do Norte.

A Assembléia Legislativa vai realizar sessão solene para homenagear o ex-deputado Leônidas Ferreira, que faleceu no último dia 03 de abril, vítima de uma parada cardíaca, aos 75 anos. O evento é uma iniciativa dos deputados Lavoisier Maia, Paulo Davim e Vivaldo Costa, e ocorrerá nesta terça-feira (19), às 10h, no plenário da Casa.



Leônidas Ferreira foi deputado estadual por duas vezes e secretário de saúde do RN nos governos de Lavoisier Maia e José Agripino. No segundo governo de Agripino, ele foi Chefe da Casa Civil.



Como Secretário de Saúde, Leônidas implantou diversos programas hospitalares, campanhas de vacinação e o circo da saúde, que levava assistência médica aos bairros de Natal e municípios do Estado.