BC cria linha emergencial para estados atingidos por seca e enchentes O Rio Grande do Norte está entre os 13 estados contemplados.

Brasília - O Banco Central publica na edição de hoje (19) do Diário Oficial da União a criação de uma linha emergencial de crédito no valor de R$ 150 milhões para financiamento de atividades dos agricultores familiares atingidos por enchentes e secas nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, de Santa Catarina, São Paulo e da Bahia.



Além disso, a norma amplia o prazo para pagamento de prestações do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) nesses estados, na mesma situação.



De acordo com a Resolução n.º 3.724, está prorrogada, até 1º de agosto, a data de vencimento das parcelas com prazo de vencimento entre 1º de janeiro e 31 de julho.