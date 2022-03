Vereadores debatem sobre a criação de academias comunitárias

Elpídio Júnior

A ideia é de que a população com baixo poder aquisitivo também possa praticar exercícios físicos, tendo em vista que esta é a melhor forma de prevenir e tratar doenças como a diabetes e problemas cardíacos.O programa oferece o atendimento gratuito por parte de profissionais da área da Educação Física, nutricionistas, além do acompanhamento médico, para que a prática das atividades seja feita de forma orientada.Estão presentes em plenário, autoridades da área da Saúde e do Esporte, como o titular da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, João Ananias, além de diversos especialistas no assunto.