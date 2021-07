Governadora entrega Prêmio Mulher Cientista 2009 Prêmio foi entregue na tarde desta quinta-feira (16) a duas pesquisadoras da UFRN.

Duas jovens pesquisadoras que atuam no âmbito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte foram contempladas no início da tarde desta quinta-feira (16) com o Prêmio Mulher Cientista 2009, lançado pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Norte (Fapern), para dar visibilidade à atuação de mulheres na área da ciência e tecnologia no RN. A solenidade foi realizada no Versailles Recepções (Tirol), onde também a Fapern lançou o último número da Revista Ciência Sempre e editais de apoio à pesquisa.



Composto por troféu e diploma, o Prêmio Mulher Cientista foi conferido na categoria Jovem Pesquisadora (com menos de dez anos de atuação) à engenheira têxtil Dorivalda Santos Medeiros Neire, que está concluindo doutorado na UFRN, pela pesquisa sobre reaproveitamento de embalagens utilizadas no armazenamento de alimentos. Na categoria Sênior (mais de dez anos de atuação), o prêmio coroou o trabalho da professora Lucymara Fassarella Agnez, que tem doutorado pela Universidade de São Paulo e atualmente atua como professora associada da UFRN, pela pesquisa sobre genoma de cana de açúcar.



"Valorizar a ciência é priorizar o futuro", afirmou a governadora Wilma de Faria, ressaltando que investir em ciência, tecnologia e inovação é fundamental para alcançar o progresso, melhorando os indicadores sociais e econômicos com o trabalho de formação especializada. A governadora lembrou que, nesse campo, sua gestão vem fazendo o dever de casa com zelo e atenção, investindo nos últimos anos R$ 25 milhões em ações voltadas ao incentivo à pesquisa e implantação de centros tecnológicos e da Cidade da Ciência.



Para a presidente da Fapern, professora Isaura Rosado, a presença feminina tem crescido em todas as áreas. Nas ciências, também, essa presença tem tido maior repercussão social. "A nossa intenção é que a participação feminina nas ciências no Rio Grande do Norte tenha tanta repercussão quanto sua atuação na política. O prêmio é a contribuição da Fapern para dar mais visibilidade às mulheres que também atuam nessa área", justifica.



A comissão especial de seleção do prêmio foi composta pelos professores Ana Lúcia Dantas, diretora do Campus/Natal da UERN; Ana Lúcia Sarmento, do IFRN; Maria Bernadete Sousa, pró-reitora de Pesquisa da UFRN; Tereza Neuma de Castro Dantas, da UFRN e Francisco das Chagas Dantas Lemos, representando a Fapern.



Durante a solenidade de premiação da Mulher Cientista, o Governo do Estado, por meio da Fapern, também lançou os seguintes editais: Programa de Núcleos de Excelência (Pronex III), Programa de Pesquisa em Saúde para o SUS (PPSUS III) e Programa de Arte Tecnológica.



O Pronex tem o objetivo de apoiar grupos de pesquisa de reconhecida excelência, que possam contribuir para o avanço e difusão do conhecimento. O custo do edital é de R$ 3,2 milhões, oriundos do Governo do Estado, por meio da Fapern, e Ministério da Ciência e Tecnologia, via CNPq. O PPSUS visa financiar projetos que promovam a melhoria da saúde pública e fortaleça a gestão do SUS, disponibilizando para isso R$ 1 milhão.



O edital em Arte Tecnológica tem o objetivo de fortalecer o Salão Abraham Palatnik de Artes Visuais, apoiando atividades de formação e atualização da arte produzida em novos suportes tecnológicos. Valor: R$ 100 mil, para atender 15 projetos com valores entre R$ 7 mil e R$ 10 mil.