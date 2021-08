Sport é tetracampeão invicto

Site do Sport Jogadores do Sport festejam o tetra invicto

Ficha do Jogo

Náutico 0 x 0 Sport

Aflitos, 19/02/2009

Campeonato Pernambucano de 2009, Segundo Turno, 11ª rodada

Náutico: Eduardo; Gladstone, Asprilla e Negretti; Galiardo (Kuki), Vágner, Derley, Carlinhos Bala e Wellington (Gonzáles); Gilmar e Adriano Magrão (Anderson Lessa). Técnico: Waldemar Lemos.

Sport: Magrão; Igor, César e Durval; Moacir, Hamilton, Daniel (Andrade), Paulo Baier e Dutra; Wilson e Vandinho (Ciro)

Técnico: Nelsinho Batista.

Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR), auxiliado por Erich Bandeira (PE) e Pedro Wanderley (PE).

A partida foi muito disputada, nervosa e com lances ríspidos. O Leão jogou com o regulamento embaixo do braço, já que o empate já garantiria o título. Pode comemorar, torcedor. O Leão é Tetra.