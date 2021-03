Agricultora é espancada e assaltada dentro de casa em Parnamirim Dois homens entraram na casa da vítima, armados, e levaram R$ 8 mil reais, após vasculharem toda a residência.

A agricultora Maria do Carmo Carneiro, de 58 anos, foi espancada e roubada por dois homens, que levaram de sua casa o valor R$ 8 mil, na madrugada de hoje (28), no bairro Bela Vista II, em Parnamirim.



Ela se encontrava em sua residência, por volta das 0h30 deste sábado, quando os dois assaltantes entraram, de capacete. Eles pegaram a filha da agricultora e começaram a vasculhar a casa.



Ao entrarem no quarto de Maria do Carmo, o ventilador caiu e a dona da casa despertou. "Me levaram para o banheiro, me jogaram no chão, me chutaram, puxaram meu cabelo e colocaram a arma na minha boca, para saber onde estava o dinheiro", descreveu.



Os homens fugiram com os R$ 8 mil. A vítima chamou a polícia e foi em busca de um suspeito, um menor de idade conhecido da agricultora. Apesar dela garantir ter reconhecido o suposto participante, o jovem nega e diz que se encontrava com amigos, em uma praça, no momento do crime.



Até as 10h dessa manhã, nem o dinheiro, nem o outro suposto envolvido haviam sido encontrados.