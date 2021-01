Todo índio petista é cacique PT ainda faz valer o princípio democrático dentro da legenda.

Enquanto grande parte dos partidos no estado define seus comandos com acordos entre "caciques", o PT ainda faz valer o princípio democrático dentro da legenda. No Rio Grande do Norte, os seus principais representantes, os deputados Fernando Mineiro e Fátima Bezerra, até influenciam - cada um com seu grupo, mas no final tudo termina em disputa interna e o desejo da maioria fala mais alto.



No PT, o mandato que o militante exerce não interfere tanto na escolha da direção. A deputada federal Fátima Bezerra, que tem o mandato mais importante da legenda no estado, não teve força para vencer o grupo liderado pelo deputado estadual Fernando Mineiro em 2007.



Apesar de uma disputa interna acirrada, quem definiu a eleição para o diretório estadual da sigla foi a posição do grupo liderado pelo então vereador Júnior Rodoviário - detentor de pouco mais de quatro mil votos em Natal. Geraldão foi eleito presidente e poderia fortalecer a indicação de Mineiro para a disputa pela Prefeitura de Natal. Poderia.



Em mais uma discussão interna, ficou pré-definido que Virgínia Ferreira e Fernando Mineiro iriam disputar as prévias da legenda para a indicação do candidato. A ex-secretária de Planejamento representaria o grupo liderado por Fátima, enquanto Mineiro representaria o seu grupo, vitorioso nas duas últimas eleições internas do partido.



Mesmo tendo as maiores chances de disputar o cargo, o deputado concordou com uma nova discussão sobre a candidatura quando surgiu a possibilidade do "acordão". A deputada Fátima acabou sendo indicada.



"A disputa interna é democrática e rotineira para os petistas. O PT vai estar unido na eleição de Natal. Quem quiser perder dinheiro, aposte o contrário", garantiu Fernando Mineiro nas prévias de 2008 - e foi o que ocorreu.



Todos os petistas se empenharam na eleição da então candidata à Prefeitura. Foram às ruas, subiram nos palanques e demonstraram que a decisão democrática - pelo menos da legenda - é respeitada pelos militantes.