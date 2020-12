América contrata o zagueiro Daniel Melo: Ciel está sendo cogitado

Daniel Alberto de Melo

Apelido: Daniel Melo

Clube Atual: Duque de Caxias - RJ

Posição: Zagueiro

Peso: 83 Kg

Altura: 1.90 m

Nascimento: 28/08/1980 (28 anos)

luziânia - GO

Brasil

Duque de Caxias - RJ Profissional 2009

Ceará - CE Profissional 2008

Joinville - SC Profissional 2008

América - RJ Profissional 2007

Londrina - PR Profissional 2007

Portuguesa Santista - SP Profissional 2006

Clube de Futebol ZICO - RJ Profissional 2004/2006

Botafogo Sobradinho - DF Profissional 2003

A.A. Anapolina - GO Profissional 2003

Almeria - Espanha Profissional 2002

A.A. Luziânia Profissional 2000/2004

Brasiliense - DF Profissional 2000/2002

Atlético Goianiense Profissional 1999

América contrata o zagueiro Daniel MeloA direção do América acaba de anunciar a contratação do zagueiro Daniel Melo, 28 anos, que estava atuando pelo Duque de Caxias - RJ.O atleta já desembarcou em Natal, será avaliado pelo médico Maeterlinck Rêgo e em seguida apresentado ao treinador.No clube rubro, apesar do sigilo, também se fala na provável contratação do meia Ciel, jogador que disputou a Série B do ano passado pelo Ceará e foi contratado pelo Fluminense.Antes, porém, ainda no time alencarino, enfrentou forte oposição pelo seu comportamento fora de campo.Agilidade, Cabeceador, Chute a Gol, Chute forte, Coberturas, Cobrador de Faltas, Destro, Força Física, Jogadas Aéreas, Jogador de marcação, Passes curtos perfeitos, Passes longos perfeitos, Técnica, Velocidade.