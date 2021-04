PF realiza operação, mas Receita Federal não revela nomes dos alvos

Thyago Macedo

De acordo com o delegado da Receita Federal, José de Anchieta Cabral Figueiredo, desde o ano de 2000, a empresa não pagava nenhum dos tributos federais. “Em 2006, quando eles já tinham sonegado todos os impostos possíveis, fecharam o estabelecimento e colocaram em nome de um laranja”, destacou.José de Anchieta explicou que a Receita Federal conseguiu indícios contra dois homens que seriam os verdadeiros sócios da distribuidora de alimentos. “No entanto, devido ao sigilo fiscal, nós ainda não podemos revelar os nomes deles, nem o da empresa. O que posso adiantar é que são pessoas influentes e conhecidas na sociedade”.As investigações que levaram à ação fiscal começaram a partir de cruzamento de informações. No total, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira em dois escritórios de contabilidade e quatro residências.O superintendente da Polícia Federal, delegado Hélio Sant´Anna e Silva Junior, disse que durante as buscas foram encontradas duas pistolas calibre 9 milímetros, duas espingarda e algumas munições. “Com isso, uma pessoa responsável pelas armas, foi presa em flagrante. Essas pistolas são de uso restrito e o acusado pode pegar uma pena de 3 a 6 anos de reclusão”, informa.Além disso, o superintendente afirmou que os agentes federais e os auditores fiscais apreenderam nos escritórios e residências servidores de dados, quatro computadores e vários documentos. “Todo esse material será analisado pela Justiça e servirá como provas para chegar até os verdadeiros sócios dessa empresa, que sonegava tributos”.Para se ter uma idéia do faturamento da empresa, que segundo informações, distribuía cereais, apenas no ano de 2004, eles faturaram R$ 4 milhões, de acordo com a Receita Federal. “Esse valor é o arrecado pela empresa com as vendas e não os valores sonegados”, frisa.José de Anchieta informou ainda que atualmente muitas empresas têm sonegado impostos. “As pessoas acham que nunca serão pegas, mas nós estamos fiscalizando e ações como essas servem para mostrar a sociedade que o crime não compensa”.