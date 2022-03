Micarla será recebida pelo Ministro da Saúde nesta quarta-feira

Fotos: Rogério Torquato

De acordo com relatório apresentado na segunda-feira passada, a sindicância apontou os prejuízos com os remédios vencidos. Em evento realizado ontem (12) na Assembleia Ana Tânia adiantou que ela e a prefeita pretendem “pedir” ao ministro a implementação de uma política de recursos humanos para os profissionais do SUS.“Vamos pedir ao ministro que implemente a carreira para os profissionais do SUS, com incentivo à dedicação exclusiva e remuneração justa, para não termos uma disputa desleal com o setor privado que tem que ser utilizado como complemento para o Sistema Único de Saúde Público”, informou a secretária.O município também sofre com a carência de médicos. No último processo seletivo realizado pela SMS para contratação de 120 profissionais, apenas 80 atenderam à convocação, mesmo assim, uma semana depois 30 já tinham desistido de ocupar a função.“Os salários não são atrativos”, explica a secretária. Hoje os vencimentos pagos pela prefeitura para esses profissionais variam de R$ 2 mil e R$ 4 mil.