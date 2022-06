TCU e TSE assinam acordo de cooperação O objetivo da ação não é dificultar as doações, e sim, buscar a transparência no jogo eleitoral.

Os presidentes do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Ubiratan Aguiar, e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Carlos Ayres Britto, assinaram na sexta-feira (22) acordo de cooperação técnica para fiscalizar as contas de campanhas políticas.



O ministro Carlos Ayres ressaltou que o foco da cooperação é o rastreamento dos recursos doados a partidos políticos, comitês e candidatos. Segundo ele, o objetivo da ação não é dificultar as doações, e sim, buscar a transparência no jogo eleitoral. Brito explicou que o apoio do TCU vai permitir um controle da veracidade de recibos e notas fiscais apresentados.



O presidente Ubiratan Aguiar lembrou o acordo firmado entre vários órgãos públicos para formar uma rede de controle da gestão pública e que a cooperação com o TSE é mais uma ação da rede. “Estamos materializando intenções e somando esforços, experiências e inteligência em prol de um Estado brasileiro mais organizado e efetivo”, destacou.



O acordo vai permitir o intercâmbio de informações para aperfeiçoar a análise do conteúdo e da autenticidade de documentos relativos a doações de recursos a partidos políticos, a comitês financeiros e aos candidatos a cargos político-eletivos, bem como de recursos arrecadados e de gastos efetuados.



Permitirá, também, a formação, o aperfeiçoamento e a especialização técnica dos servidores, com a implementação de ações, projetos e atividades complementares de interesses comuns. Prevê, ainda, a realização de trabalhos conjuntos de auditoria ou outras formas de investigação de matérias de interesse e a atuação conjunta no levantamento e tratamento de informações em apoio à Rede de Controle da Gestão Pública, criada a partir do protocolo de intenções assinado em março deste ano pelo TCU e por outros órgãos e entidades de controle.