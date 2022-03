Coincidências históricas de Corinthians e Fluminense

Site do Fluminense Na batalha de 1984 o Fluminense conseguiu superar o rival de hoje

Na ocasião, o Fluzão não se intimidou com o estádio lotado por 90 mil corinthianos e fez um grande jogo, partindo para cima e conquistando uma bela vitória por 2 a 0 guardada até hoje com muito carinho na memória do comandante tricolor."Acho que foi um dos momentos mais altos da minha carreira como treinador. O Flamengo tinha vencido o Corinthians por 2 a 0 e na sequência eles se superaram e derrotaram o Fla em casa por 4 a 1. Nós pegamos eles no jogo seguinte e fomos impecáveis. Me lembro que os comentaristas falaram que foi uma partida perfeita taticamente e deveria ser aproveitada em vídeo nas escolas de educação física. Foi um 2 a 0 perfeito", recordou.Parreira não acredita que retrospecto ganhe jogo, mas destaca que a semelhança daquela campanha com a atual é a indicação do adversário como favorito."Todo mundo considerava eles como grandes favoritos e talvez a única coincidência seja essa. A história do futebol está cheia de favoritos que perderam. Eles fizeram agora uma bela campanha no paulista e só tem duas derrotas em toda a temporada. Serve como um estímulo para o nosso time. Vamos respeitá-los sem temê-los", afirmou.O Fluminense entrou em campo diante de um Morumbi lotado de corinthianos, empolgados com a equipe que acabara de superar o Flamengo em uma campanha até então brilhante, comandada por Sócrates. Mas o Fluzão também estava embalado, depois de golear o Coritiba por 5 a 0 no Maracanã.Com grande personalidade, o time de Parreira deu um nó tático nos paulistas. Forte na marcação e com um contra-ataque mortal, Assis e Tato marcaram os gols, dando a equipe uma bela vantagem para decidir a vaga na grande final, no Maracanã.Aí não teve jeito. Jogando em casa, com mais de 118 mil espectadores, O Fluzão teve tranqüilidade para segurar o empate sem gols, chegando a decisão contra o Vasco, vencida no primeiro jogo por 1 a 0.Fluminense: Paulo Vitor, Aldo, Duílio, Ricardo Gomes e Branco; Jandir, Romerito (René), Assis e Delei (Leomir); Washington e Tato. Técnico: Carlos Alberto Parreira.Corinthians: Carlos, Wladimir, Juninho Fonseca, Mauro e Edson Boaro; Eduardo Amorim, Zenon (Dicão), Sócrates e Biro-Biro; Casagrande e Ataliba. Técnico: Jorge Vieira.