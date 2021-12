Clowns promove oficinas em três cidades

Foto: Pablo Pinheiro

As oficinas são parte do prêmio BNB cultural, que há três anos contempla a companhia de teatro, que realiza ações também no interior do Estado.Em Natal, as oficinas serão realizadas no Barracão Clowns sempre das 19h às 22h. A primeira será Gestão e Produção em Teatro, ministrada por César Ferrario e Renata Kaiser, dos dias 11 a 15.As oficinas Jogos Teatrais e Gestão em Teatro de Grupo serão realizadas nas duas semanas seguintes, respectivamente.Na capital potiguar as inscrições custam R$ 20 e podem ser realizadas no Barracão, das 14h às 20h. O endereço é rua Amâncio Ramalho, 8, em Lagoa Nova.Na cidade de Angicos, a oficina de Iniciação Teatral segue dos dias 18 a 21 na Casa de Cultura, onde também será realizada a de Jogos Teatrais, de 25 a 28.Já em Currais Novos serão formadas duas turmas para a oficina A Música da Cena, dos dias 11 a 14 e do dia 25 a 28.De acordo com a atriz Renata Kaiser, a segunda etapa do projeto será em junho, mas no lugar de ensinar, eles vão aprender.“Três diretores de teatro vêm de fora para capacitação do grupo. No sábado, na semana em que houver a oficina, vamos apresentar o experimento no Barracão Clowns, com bate-papo sobre o diretor”, garatiu.