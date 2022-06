Gabriel Chalita autografa livro e bate papo com leitores em Natal Escritor estará na Livraria Siciliano do Natal Shopping, hoje (22), a partir das 19h.

“Os medos contemporâneos que cercam os homens” será o principal assunto do bate-papo com professor Gabriel Chalita, na Livraria Siciliano do Natal Shopping, hoje (22), a partir das 19h.



O escritor, que escreveu o livro Carta entre Amigos, em parceria com o padre Fábio de Melo, vai debater temas como morte, solidão, fracassos, inveja, envelhecimento, paixões, falta de sentido de vida, numa palestra aberta ao público, gratuitamente.



Após a palestra, Chalita concederá uma sessão de autógrafos do livro Cartas entre Amigos, um dos livros mais aguardados do ano traz reflexões sobre temas contemporâneos de grande interesse.