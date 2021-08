Urne ameaça denunciar STTU ao Ministério Público Estudantes não estão conseguindo recarregar o cartão eletrônico.

A União Norte-rio-grandense dos Estudantes (Urne) está consultando sua assessoria jurídica para entrar com uma ação civil pública junto ao Ministério Público contra a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU).



A acusação é de que os estudantes que adquiriram a carteira de 2009 não estão conseguindo recarregar o cartão eletrônico (Natal Card). Segundo o presidente da Urne, Sandro Pierre, o Registro Ùnico (RU), que traz os dados de cada aluno, foi duplicado.



As pessoas quem têm a nova carteira, quando vão recarregar o cartão eletrônico, confeccionado em 2008, se deparam com dois números diferentes. E mesmo com a carteira do ano passado valendo até o final do mês de abril, não é possível fazer a compra.



“Há mais de 20 dias estamos tentando solucionar essa situação, mas até agora a secretaria não fez nada”, disse Pierre. Segundo ele, os alunos com problemas nas identidades estudantis somam mais de 30 mil. “Precisamos garantir o direito a meia passagem dos estudantes”, afirma.



O diretor de Operações da STTU, Saul Amorim, informou que o Natal Card está sendo recarregado até o dia 30 com a carteira do ano passado. “Existe, sim, uma duplicação do registro”, admitiu. Porém, nega que esteja havendo algum prejuízo aos estudantes.



De acordo com Amorim, a secretaria já procurou todas as entidades estudantis para explicar os problemas e garantir que as pessoas prejudicadas possam fazer uma nova carteira sem nenhum custo. O órgão informa que depois do dia 30 será feita uma listagem dos que tiveram problemas com a duplicação do RU.