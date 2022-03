Governo faz lançamento oficial do Cidadão sem Fome

A governadora Wilma de Faria amplia nesta sexta-feira (15), às 10h, no auditório da Emater, o Programa Cidadão Nota 10 para atender as famílias carentes do Rio Grande do Norte. Ela vai lançar mais uma vertente do programa criado em 2004 para estimular a troca de notas fiscais obtidas no comércio por benefícios para entidades sociais e ingressos para eventos esportivos e culturais: o Cidadão sem Fome permitirá, a partir de junho, que notas fiscais sejam trocadas por cestas básicas.Na sua primeira fase, o programa prevê atendimento a 30 mil famílias em Natal, Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, Assu, Currais Novos, Parnamirim, Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, São Gonçalo e Nova Cruz. Indicadores mostram que os principais bolsões de pobreza e miséria se concentram nas periferias destas maiores cidades.A operação do programa será dividida entre as Secretarias de Tributação, dado o seu caráter tributário, e a Secretaria Estadual do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas), que cuidará do atendimento às famílias e cadastramento dos estabelecimentos onde as notas fiscais poderão ser trocadas pelas cestas alimentícias.Como ocorre nas outras duas vertentes do Cidadão Nota 10 (Nota Solidária e Show de Nota), o objetivo do Cidadão sem Fome é estimular a educação fiscal, incentivando as pessoas pedirem nota fiscal sempre que fizerem alguma compra, reduzindo a sonegação e, neste viés, promovendo a segurança alimentar combatendo a subnutrição e atendendo famílias em estado de vulnerabilidade social, conforme lei de autoria do deputado Robinson Faria, aprovada pela Assembléia Legislativa e sancionada pela governadora Wilma de Faria.

Fonte: Assecom