Seleção Sub-17 faz jogo decisivo contra a Bolívia nesta quarta-feira Vitória garante vaga na final do Sul-Americano do Chile.

Seleção Sub-17 escalada para jogo decisivo contra a Bolívia nesta quarta-feira

Vitória garante vaga na final do Sul-Americano do Chile





A Seleção Brasileira Sub-17 está em Iquique, no Chile, onde disputa o Sul-Americano da categoria. O Brasil, precisa vencer a Bolívia nesta quarta-feira, às 19 horas (20 horas de Brasília), para garantir a classificação para a final do torneio.



A equipe do técnico Lucho Nizzo terá quatro mudanças: Maurício e Felipinho entram nos lugares de Sidimar e Coutinho suspensos com dois cartões amarelos, Romário substituirá Crystian na lateral direita e Elivelton continua de fora devido a uma lesão no tornozelo direito e será substituído por Fernando.



São seis os jogadores pendurados com um cartão amarelo: Crystian, Dodô, Carlão, Zezinho, João Pedro e Wellington.



O Brasil joga com:

1 - Luís Guilherme (Botafogo)

13 - Romário (Vitória)

3 - Gérson (capitão) (Grêmio)

14 - Maurício (São Paulo)

6 - Dodô (Corinthians)

17 - Fernando (Grêmio)

20 - Carlão (São Paulo)

16 - Zezinho (Juventude)

11 - Wellington (Fluminense)

8 - João Pedro (Atlético/MG)

19 - Felipinho (Internacional)



No banco de reservas ficarão (12) Alisson, do Internacional, (15) Leonardo, do Internacional, (2) Crystian, do Vila Nova, (9) Willen, do Vasco da Gama, (7) Eduardo, do Cruzeiro e (18) Guilherme, do Atlético/PR.



O Brasil está em primeiro no grupo A, com seis pontos, seguido por Colômbia, com cinco, Bolívia e Paraguai com quarto e Peru com três. No grupo B, a Argentina lidera com 10 pontos, seguida por Uruguai com seis pontos, Equador com quarto, Chile com três e Venezela que ainda não pontuou.



No regulamento do Sul-Americano Sub-17 os campeões de cada grupo garantem vaga no Mundial da Nigéria e fazem a final do torneio, no dia 9 de maio, e os segundo e terceiros colocados de cada grupo disputam duas vagas para o Mundial em um quadrangular que acontece nos dias 3, 6 e 9 de maio.



O Mundial da Nigéria acontece de 24 de outubro a 15 de novembro deste ano.



Últimas notícias