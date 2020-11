Clodovil continua em estado extremamente grave

Cedida Clodovil: avaliação de hoje quantificará dano cerebral.

Clodovil teve um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico na madrugada do domingo para segunda (16), e foi levado para o hospital, onde um coágulo foi drenado do cérebro.Na tarde de ontem, o deputado, de 71 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória. O neurocirurgião que cuida do caso, Benício Oton de Lima, afirmou que o parlamentar, caso sobreviva, terá sequelas graves.Nessa terça-feira (17), Clodovil será submetido a exames para avaliar seu estado neurológico para mensurar a gravidade da lesão cerebral e verificar a possibilidade de morte cerebral. O deputado continua com os sinais vitais mantidos por equipamentos e medicamentos.Na noite da quinta-feira (12), Clodovil foi absolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de infidelidade partidária, por ter trocado o PTC, partido pelo qual foi eleito com 493.951 votos, pelo PR. A votação foi a terceira maior de São Paulo.

Ele entrou para a carreira política em 2005, mas antes disso ficou famoso por seu trabalho com alta costura. Ele também já foi apresentador de televisão, ator e cantor. Essa é a segunda vez que sobre um AVC hemorrágico. A primeira, em junho de 2007, não deixou sequelas