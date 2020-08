Tempo Real - Fast x ABC o ABC estreia na Copa do Brasil em 2009 no jogo fora de casa contra o Fast Clube (AM).

FIM DE JOGO



47 minutos - Ricardinho domina no peito e recebe falta de Ney Júnior.



44 minutos - Gabriel toca com João Paulo. Rogério parte pra cima de Romero.



43 minutos - Os dois times continuam tocando bola, mas sem oferecer risco aos goleiros Raniere e Ricardo.



41 minutos - Reposição de bola para o time do ABC. Raniere toca com Erandyr e o jogador acaba derrubado. Partida paralisada, Alex deixa o campo para a entrada de Edson, no Fast.



40 minutos - Fast desce pelo meio. Fabiano trava a bola com o meia e cede lateral para o time da casa.



38 minutos - Pela ponta esquerda, Simão domina, pedalou pra cima da zaga, tocou com João Paulo que deixa a bola escapar.



37 minutos - Gabriel atropela zagueiro do time manaura. Falta contra o ABC. Jogo segue 1 a 1.



36 minutos - Maranhão recebe cartão amarelo após falta dura em cima de Rogério, do ABC.



35 minutos - UUUHHH!! Gabriel chega perto de ampliar o placar. A zaga do Fast vacilou e o jogador perdeu o gol próximo a marca de pênalti.



34 minutos - João Paulo tenta evitar o lateral de cabeça e a bola sai pela linha de lado.



33 minutos - Márcio Parintins liga com Alex. Na continuação da partida, o árbitro amarelou para cima de Rogério - ABC e Romero - Fast. O jogador do ABC empurrou o do Fast com as duas mãos.



32 minutos - ABC desce pela direita. Jogada com Gabriel que perde o domínio de bola. Somente lateral para o Fast.



31 minutos - Pela ponta esquerda, João Paulo faz a primeira participação na partida. O jogador não consegue dominar a pelota e ela acaba correndo mais do que ele.



30 minutos - Falta marcada em cima de Macaíba. Justamente o jogador deixa o campo para a entrada de João Paulo.



29 minutos - Romero toca com Preto, passa por Ben-Hur e chuta forte contra a meta de Raniere.



27 minutos - Paulino Macaíba recebe a bola pelo alto, mas Márcio Parintins faz o corte. Posse de bola para o ABC.



26 minutos - Paulinho Macaíba dominou no peito, mas acaba dominando com a mão. Jogo parado.



23 minutos - Ben-Hur crava falta em cima de Alex. Na sequência, lateral é cobrado por Romero. O jogador do Fast é parado com falta por Rogério do ABC.



22 minutos - UUHHH!! Maranhão fez boa jogada em cima de Ben-Hur, mas chuta para fora. Boa chance de gol do time mandante.



21 minutos - Sandro cobra o arremsso lateral para Macaíba, mas a bola é interceptada pela zaga do Fast. Jogo segue 1 a 1;



20 minutos - Escanteio para o ABC. Gabriel levanta na área em um lançamento fechado e a zaga do Fast toca para um novo escanteio.



19 minutos - Ney Júnior passa por Fabiano, mas em um novo bote, o jogador alvingeri recupera a bola.



18 minutos - Lateral para o ABC. O árbitro Rosinildo Galdino aproveita a paralisação para chamar o atendimento médico para o jogador Flávio.



17 minutos - Novo arremesso manual para o Fast. Depois da cobrança, o ABC retoma a bola e Rogério lança para Gabriel que é pego em situação irregular.



16 minutos - Rogério domina novamente pela direita, toca com Simão que chuta e a bola explode na zaga do Fast.



15 minutos - Após cobranaça de lateral, Preto perde a posse de bola e Rogério, do ABC, toca com Macaíba. Falta marcada por Ney Júnior.



14 minutos - Lateral para o Fast. Depois da jogada pela direita do ABC, Ney Júnior se adianta a Ben-Hur e consegue a posse de bola.



13 minutos - Preto ganha de Fabiano e liga com Ney Júnior. No contragolpe, ABC segue em velocidade com Rogério.



12 minutos - Jogo continua 1 a 1. Os dois times jogam com 10 jogadores em campo. Pelo lado do ABC, Ivan levou cartão vermelho, enquanto Bazinho, do Fast, deixou o gramado mais cedo.



11 minutos - Tiro de meta para o Fast. Uma nova jogada pela esquerda, Gabriel tenta jogada com Simão, mas acaba perdendo o domínio de bola.



10 minutos - UUHHH!! Erandyr carrega a bola pela esquerda e chuta forte contra o gol de Ricardo.



9 minutos - Ney Júnior, toca com Márcio Parintins que clareia com Preto. O jogo continua difícil em virtude do campo molhado.



7 minutos - UHHHHH!! Erandyr chuta forte e a bola encontra o travessão de Ricardo. O jogo segue 1 x 1 no Vivaldão.



6 minutos - Pela meia-direita, Erandyr vai para a cobrança de falta.



5 minutos - Fast vai pra cima da zaga do ABC e Gaúcho fica com a bola. Na sequência, ele inicia jogada com Gabriel.



4 minutos - Simão tenta recuperar a posse de bola e acaba derrubando Ney Júnior.



3 minutos - Ben-Hur se choca com Maranhão e o árbitro marca falta de defesa do ABC.



2 minutos - Macaíba liga com Erandyr, que volta a bola que acaba saindo pela linha lateral. Posse de bola para o Fast.



1 minuto - Recomeça o jogo em Manaus. Na primeira jogada da partida, Alex levanta a bola na área do ABC e Gaúcho corta de cabeça.



FIM DE PRIMEIRO TEMPO



46 minutos - Preto ganha de Gaúcho, mas Sandro consegue chegara na bola e tirar o perigo da área alvinegra.



44 minutos - Ricardo cobra o tiro de meta. Sandro domina, toca com Erandyr. Maranhão domina e recebe falta de Ben-Hur.



Outros resultados

Confiança 3 x 2 América. Da Silva marca o seu terceiro gol na partida e vai dando a vitória parcial ao Confiança.



41 minutos- GGGGGGGOOOOOOLLLLLL DO FAST. NEY JÚNIOR EMPATA O JOGO NO FINAL DO PRIMEIRO TEMPO.



40 minutos - Cobrança de lateral pelo lado esquerdo. Flávio joga na área.



Outros resultados

Potiguar 2 x 2 Bahia



37 minutos - Márcio Parintins toca com Preto, mas a bola acaba parando em um poça de água.



Outros resultados

Confiança 2 x 2 América

Potiguar 1 x 2 Bahia



34 minutos - Árbitro expulso o jogador Bazinho, do Fast. O atacante cometeu falta em cima de Simão.



32 minutos - Confusão generalizada no Vivaldão. Jogadores de ambos os clubes não se entendem e a polícia é acionada para acalmar os ânimos.



31 minutos - Ivan é expulso por reclamação. Paulinho Macaíba é calçado por trás, o árbitro segue a partida e o atacante alvinegro pede satisfação ao árbitro.



28 minutos - Alex consegue boa jogada na área e a zaga do ABC desvia. Na sobra, Edílson chuta forte, mas a bola sai pela linha de fundo.



27 minutos - Sandro fica caído no gramado após jogada.



Outros resultados

Confiança 1 x 2 América

Lúcio, camisa 9, amplia o placar em Aracaju.



25 minutos - Márcio Parintins é parado com falta novamente por Sandro. Parintins levanta na área e a zaga do ABC cabeceia a bola para longe.



24 minutos - Ben-Hur falha ao tentar dominar a bola, mas Gaúcho toca para fora da área.



23 minutos - Paulinho Macaíba chega próximo de marcar o segundo gol. O jogador do alvinegro manda a bola na trave do goleiro Rodolfo.



15 minutos - GGGGGGGGGOOOOOOOLLLLLL DO ABC!! GABRIEL, APÓS DUAS JOGADAS, CONSEGUE ABRIR O PLACAR EM MANAUS. 1 A 0 PARA O VISITANTE. SIMÃO FEZ O LANÇAMENTO E O ATACANTE TOCOU COM CLASSE PARA O FUNDO DO GOL.



14 minutos - Pela direita, Fabiano desce, toca com Gabriel.



12 minutos - Novo ataque do ABC na área do Fast. Gabriel sobe e cabeceia novamente. Ricardo fica com a bola.



11 minutos - Paulinho Macaíba levanta na área e Gabriel sobe para tentar abrir o placar. O goleiro Ricardo tira de soco.



Outros resultados

Confiança - SE 1 x 1 América

Potiguar (M) 1 x 2 Bahia



4 minutos - Preto inicia a jogada pela direita, mas deixa a bola correr muito e é apenas posse de bola para o ABC. Simão cobra mal e a posse volta ao Fast.



3 minutos - Falta marcada para o Fast. Rogério insiste na recuperação de bola e comete falta em cima de Preto.



2 minutos - Márcio Paritins, novamente, pela ponta direita recebe a bola e tenta a jogada pra cima da zaga alvinegra. Apenas posse de bola para o ABC.



1 minuto - Jogo começa com posse de bola do time da casa. Márcio Parintins tenta a primeira oportunidade de gol e sofre falta.