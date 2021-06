Lula vai a velórios dos deputados Carlos Wilson e João Hermann O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou hoje (12), por volta de meio-dia, para Recife, onde foi ao velório do deputado federal Carlos Wilson (PT-PE).

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou hoje (12), por volta de meio-dia, para Recife, onde foi ao velório do deputado federal Carlos Wilson (PT-PE), que faleceu na noite de ontem na capital pernambucana.



Neste momento, o presidente Lula viaja para a cidade paulista de Campinas para o velório do também deputado federal João Hermann (PDT-SP), que faleceu na madrugada de hoje. A assessoria de imprensa do Presidência da República não tinha informação se o presidente Lula vai retornar hoje a Brasilia.