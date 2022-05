Com dois gols no Maracanã, Corinthians garante classificação Corinthians e Fluminense fizeram uma semifinal com gols e muita emoção na noite desta quarta-feira.

Um jogo eletrizante, com um tempo dominado por cada equipe. No final, a vantagem do primeiro confronto prevaleceu. Corinthians e Fluminense fizeram uma semifinal com gols e muita emoção na noite desta quarta-feira, mas a equipe paulista saiu do Maracanã com a vaga na semifinal da Copa do Brasil ao empatar por 2 a 2.



Como venceu a primeira partida por 1 a 0, o Corinthians assegurou o direito de brigar por uma vaga na decisão. Na próxima fase, o adversário será o Vasco, responsável pela eliminação do Vitória. Mas embora o placar agregado tenha sido 3 a 2 para o time alvinegro, com direito a dois gols fora, a classificação não deixou de ter tons de sofrimento.



O Corinthians foi ao Maracanã enfrentar o Fluminense na partida de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil. Com a vantagem obtida no jogo de ida, o Timão fez um excelente primeiro tempo, marcando duas vezes, com Chicão e Jorge Henrique.



Na etapa final, sofreu o empate na pressão tricolor, mas garantiu a classificação para a semi-final da competição



O Fluminense bem que tentou pressionar no início da primeira etapa com muita correria, mas bastaram seis minutos para o Timão ampliar a vantagem obtida na partida de ida, no Pacaembu.



André Santos sofreu falta na entrada da área e Chicão, com sua categoria peculiar, colocou no ângulo de Fernando Henrique e abriu a contagem no Maracanã.



O que já era bom ficou ainda melhor aos 16min. Após lançamento primoroso de Dentinho, Jorge Henrique tocou de primeira com a coxa e encobriu o goleiro adversário.



Golaço que levou os quase 6 mil de corinthianos ao delírio. Jogando em casa e com enorme desvantagem, o Fluminense partiu para o desespero e tentou diminuir o prejuízo, mas esbarrou no consistente sistema defensivo alvinegro que abafou todas as tentativas do adversário.



Como era de se imaginar, o Fluminense começou a segunda etapa com o time todo no ataque, enquanto que o Corinthians se fechou e apostou no contra-ataque. A pressão tricolor deu resultado e aos 18min Conca chutou, Felipe espalmou e, no rebote, Alan cabeceou para o gol.



Pouco depois o mesmo Conca achou Thiago Neves na área, que chutou na saída de Felipe e empatou a partida. Os gols acordaram o Timão, que passou a trabalhar melhor a posse de bola enquanto esperava o apito final.



O empate fora de casa garantiu o Corinthians na semi-final da Copa do Brasil. O adversário na luta pela final será o Vasco, que conseguiu a classificação na Bahia. O Timão aguarda o sorteio da CBF para saber onde será a primeira partida.



Confira abaixo os principais lances da partida contra o Fluminense e os jogadores que defenderam o Timão nesta quarta-feira:



1º tempo



6min – GOOOOOOOOOOL DO TIMÃO!!!! Chicão cobra falta com muita categoria e abre o placar no Maracanã!

9min – Maicon se joga dentro da área e recebe amarelo por simulação

15min – André Santos recebe cartão amarelo por reclamação

16min – GOOOOOOOLAÇO DO TIMÃO!!! Dentinho dá passe magnífico para Jorge Henrique que, de coxa, encobre Fernando Henrique!

18min – Dentinho dribla na entrada da área e chuta rasteiro; Fernando Henrique salva

26min - Fred faz falta criminosa em William; árbitro dá só cartão amarelo

29min – Fred, em posição irregular, balança a rede; auxiliar assinala impedimento

32min – Edcarlos recebe em profundidade dentro da área, mas não acerta a bola

37min – Conca chuta de fora da área; Felipe defende em dois tempos

46min – Fim de primeiro tempo no Maracanã!



2º tempo

7min – Fred tenta rebote dentro da área, mas Felipe sai nos pés do atacante e fica com a bola

8min – Fred arrisca de fora da área e a bola passa perto

9min – Wellington Monteiro faz falta em Douglas e recebeu cartão amarelo

11min – Elias cruza na cabeça de Jorge Henrique; a bola passa por cima do travessão

16min – Alan arrisca de fora da área e Felipe espalma

17min – Ronaldo puxa contra-ataque e toca para Jorge Henrique; a zaga corta

18min – Gol do Fluminense! Conca chuta, Felipe espalma e Alan manda de cabeça para o gol

21min – Primeira substituição no Timão: sai Dentinho, entra Boquita

23min - Gol do Fluminense! Conca acha Thiago Neves entrando na área, que chuta rasteiro e empata a partida

26min – Segunda substituição no Timão: sai Jorge Henrique, entra Morais

27min – Cruzamento do Fluminense; a bola passa por todo mundo e Felipe desvia para escanteio

31min – Ronaldo recebe na área e bate rasteiro; Fernando Henrique salva com o pé

40min – Ronaldo vê Fernando Henrique adiantado e chuta do meio de campo; a bola passa perto

43min – Última substituição no Timão: sai Ronaldo, entra Diego

45min – Alessandro faz jogada individual e é obstruído por Edcarlos; tiro livre indireto dentro da área

46min – André Santos bateu no ângulo mas Fernando Henrique espalma para escanteio

48min – Fim de jogo no Maracanã!





FLUMINENSE 2 X 2 CORINTHIANS



FLUMINENSE

Fernando Henrique; Eduardo Ratinho (Dieguinho), Luiz Alberto, Edcarlos e Mariano; Wellington Monteiro, Marquinho (Tartá), Darío Conca e Thiago Neves; Maicon (Alan) e Fred

Técnico: Carlos Alberto Parreira



CORINTHIANS

Felipe; Alessandro, Chicão, William e André Santos; Cristian, Elias e Douglas; Jorge Henrique (Morais), Ronaldo (Diego) e Dentinho (Boquita)

Técnico: Mano Menezes



Data: 20/05/2009 (quarta-feira)

Local: estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS)

Auxiliares: Roberto Braatz (Fifa-PR) e Marcelo Bertanha Barison (RS)

Público: 64.533 pagantes (total de 68.158)

Renda: R$ 1.299.382,00

Cartões amarelos: Maicon, Fred, Wellington Monteiro, Thiago Neves, Alan (FLU); André Santos, Elias, Morais (COR)

Gols: Chicão, aos 6min, e Jorge Henrique, aos 16min do primeiro tempo; Alan, aos 18min, e Thiago Neves, aos 23min do segundo tempo