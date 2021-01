Vasco vence o Flamengo no Maracanã em jogo de muitas expulsões

Ficha técnica: Vasco 2 x 0 Flamengo

Local: Maracanã

Árbitro: Luiz Antonio Silva dos Santos (RJ)

Assistentes: Jorge Luis Campos Roxo (RJ) e Silbert Faria Sisquim (RJ)

Renda: R$ 1.213.044,00

Público: 69.648 pagantes (73.371 presentes)

Gols: Élton aos 11 e Jéferson aos 15 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Nilton, Jéferson, Fernando, Élton (Vasco); Aírton, Ronaldo Angelim (Flamengo).

Expulsões: Willians (Flamengo) aos 16 e Carlos Alberto (Vasco) aos 33 minutos do 1º tempo; Léo Moura aos 8, Ramon aos 13 e Titi aos 48 minutos do 2º tempo.

VASCO

Tiago, Paulo Sérgio, Fernando, Titi e Ramon; Amaral, Nilton, Jéferson (Edu Pina) e Carlos Alberto; Alex Teixeira (Rodrigo Pimpão) e Élton (Léo Lima). Técnico: Dorival Júnior.

FLAMENGO

Bruno, Everton Silva, Fábio Luciano, Ronaldo Angelim e Juan; Aírton (Everton), Willians, Ibson e Léo Moura; Zé Roberto (Kléberson) e Josiel (Obina). Técnico: Cuca.

Na noite deste domingo (22/03), o Vasco venceu o Flamengo por 2x0, no Maracanã, pela 4ª rodada da Taça Rio. Os gols foram marcados por Élton e Jéferson.Com o resultado, o Gigante da Colina chega aos doze pontos e lidera o Grupo A ao lado do Fluminense, mas com vantagem no saldo de gols: nove contra seis.O time do técnico Dorival Júnior volta a campo na quarta-feira (25/03) para enfrentar o Mesquita em São Januário.O primeiro tempo teve todos os ingredientes de um Vasco x Flamengo, só faltando o gol. As duas equipes esbanjaram correria e disposição a cada disputa de bola.Apesar da luta, as chances de gol foram escassas nos primeiros 45 minutos. O primeiro chute a gol foi vascaíno. Aos 8 minutos, Jéferson bateu prensado à direita de Bruno.O Flamengo teve sua chance aos 14. Léo Moura cruzou e Ibson mandou por cima. No minuto seguindo, o volante rubro-negro Willians cometeu sua terceira falta no jogo e foi punido com o cartão amarelo. Um minuto depois, ele derrubou Carlos Alberto, recebeu o segundo amarelo e foi expulso.Com um a mais, o Vasco se lançou ao ataque e deixou os contra-ataques para o Flamengo, que poderia ter aberto o placar aos 19 minutos.E isso só não aconteceu porque o lateral-esquerdo Ramon foi “gigante” e ganhou as divididas com Zé Roberto e Josiel para salvar o Cruzmaltino.O time vascaíno assustou aos 28. Após bela triangulação, Jéferson encheu o pé. A bola tinha endereço certo, mas bateu em Aírton na entrada da área e saiu.Aos 33, o Vasco perdeu Carlos Alberto. O meia recebeu livre, em posição de impedimento, não escutou o apito do juiz e concluiu para o gol.O árbitro lhe aplicou o segundo cartão amarelo e, na sequência, o vermelho. O lance mais incrível do 1º tempo aconteceu aos 40 minutos.Élton dominou na meia-lua, limpou dois marcadores e entrou cara a cara com Bruno, mas chutou alto, na rede pelo lado de fora.Se o primeiro tempo terminou com um gol perdido pelo Vasco, o segundo começou com uma chance incrível desperdiçada pelo Flamengo.Aos 3 minutos, Obina recebeu sozinho na esquerda da área mas chutou muito mal, pela linha de fundo.Cinco minutos depois, Léo Moura deu um carrinho por trás em Ramon e foi expulso. O Gigante da Colina abriu o marcador aos onze minutos. Nilton cobrou falta rasteiro na área e a bola sobrou para Élton, que encheu o pé e estufou as redes do rival: Vascão 1x0.Logo depois, o Vasco teve mais um jogador expulso. Ramon fez falta na lateral e recebeu o segundo cartão amarelo. Com nove contra nove em campo, o gramado do Maracanã parecia ainda maior e o Cruzmaltino aproveitou para aumentar a vantagem em um contra-ataque.Fernando fez jogada sensacional na defesa, driblando dois rubro-negros e tocou para Élton. O atacante rolou para Rodrigo Pimpão avançar em velocidade pela intermediária e achar Jéferson. Com categoria, o meia tocou na saída de Bruno e fez explodir a galera vascaína no Maracanã: Vascão 2x0.Em desvantagem no placar, o Flamengo partiu para o ataque. Aos 20 minutos, a bola sobrou na entrada da área para Everton Silva, que chutou forte à direita do gol. Três minutos depois, Obina, em impedimento claro, mandou a bola para as redes. A arbitragem anulou corretamente o lance, mas não aplicou o cartão amarelo para o atacante rubro-negro.Daí por diante, o Vasco tocou a bola com tranquilidade e soube administrar a vantagem sobre o rival. Aos 45 minutos, Nilton quase ampliou. O volante recebeu passe de Rodrigo Pimpão, entrou na área e bateu no canto. Bruno espalmou para escanteio.O time cruzmaltino teve mais um expulso aos 48. Titi fez falta em Ibson e levou o cartão vermelho. Mas a vitória estava garantida: Vascão 2x0.