Gramado do Juvenal Lamartine está sendo recuperado

Vlademir Alexandre José Vanildo, presidente da FNF, quer entregar o JL às bases

Segundo o presidente da FNF, José Vanildo da Silva, a intenção é preparar aquela praça esportiva para os campeonatos das categorias de base organizados pela entidade, oferecendo mais conforto e destaque para os jogos do meninos.“Estamos realizando o campeonato sub-13 e deveremos começar em breve o sub-15. Com o JL em condições, teremos a oportunidade de continuar revelando grandes valores que é o principal objetivo das categorias de base”, acrescenta Vanildo.Foram feitos trabalhos de adubação, a grama já sofreu dois cortes, os buracos existentes no campo de jogo já não existem mais. O presidente José Vanildo diz que o campo de futebol que mais realiza jogos no Rio Grande do Norte é o Juvenal Lamartine e que com a recuperação do piso de jogo, isso continuará acontecendo.A tabela do Campeonato Estadual 2009 com os jogos marcados para os dias 29 de março e 1º de abril, sexta e sétima rodadas respectivamente, deverá ser alterada e